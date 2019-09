in foto: Nicola Milani, ex sindaco di Boville Ernica

I funerali dell'ex sindaco di Boville Ernica Nicola Milani saranno celebrati oggi, sabato 28 settembre. Le esequie del 60enne morto dopo aver perso il controllo del trattore e precipitato in un fosso, si terranno a partire dalle ore 15.30, nella Collegiata di San Michele Arcangelo, in piazza Sant'Angelo, nel centro storico. In concomitanza con i funerali, l'amministrazione comunale del paese in provincia di Frosinone ha proclamato lutto cittadino, con bandiere a mezz'asta. Durante la celebrazione della Santa Messa per l'ultimo saluto a Milani, saranno sospese le attività comunali e le saracinesche dei negozi e attività commerciali abbassate. Nicola Milani era una persona molto conosciuta, primo cittadino negli anni Novanta del 1900. Laureato in legge ma appassionato di politica, vinse le elezioni come leader della Democrazia Cristiana. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti.

Lutto cittadino per l'ex sindaco Nicola Milani

Appresa la notizia della tragica scomparsa dell'ex sindaco, il consiglio comunale in programma per ieri sera è stato rinviato a lunedì mattina. Durante la breve seduta di ieri sera, prima di rinviare il consiglio comunale, il primo cittadino Enzo Perciballi ha ricordato con stima e affetto l'ex sindaco, mentre l'assessore al Bilancio Rocco Picarazzi ha proposto di intitolare a suo nome la scuola di San Lucio.

L'incidente con il trattore

I drammatici fatti risalgono a giovedì scorso, quando Milani, amante della terra e del lavoro nel campi, era uscito nel primo pomeriggio con il suo trattore, per recarsi un una zona di campagna. I suoi familiari però all'ora di cena non lo hanno visto rientrare e, preoccupati per la sua assenza, hanno chiamato le forze dell'ordine. I carabinieri, ricevuta la segnalazione di scomparsa, si sono messi subito sulle su tracce. Ma quando lo hanno ritrovato era ormai troppo tardi. Il sessantenne, probabilmente deceduto sul colpo, era caduto insieme al suo trattore in un fosso. Ancora da chiarire le dinamiche esatte del sinistro: probabilmente ha perso il controllo del mezzo agricolo, forse colto da un malore.