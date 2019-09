in foto: Nicola Milani, l’ex sindaco di Boville Ernica morto sul suo trattore

Nicola Milani, ex sindaco di Boville Ernica, è morto in un tragico incidente a bordo del suo trattore. Lo hanno ritrovato in un fosso, ormai senza vita, nella tarda serata di ieri. Il sinistro sarebbe avvenuto nel pomeriggio, in una zona di campagna del Frusinate, mentre il 60enne stava lavorando la terra. Era uscito di casa nel primo pomeriggio, ma all'ora di cena non era ancora tornato a casa. A dare l'allarme i familiari che lo aspettavano e che, non vedendolo rientrare, si sono preoccupati, chiamando le forze dell'ordine. Subito sono partite le ricerche dei carabinieri della Compagnia di Alatri.

Nicola Milani trovato in un fosso

Il 60enne è stato ritrovato dopo diverse ore, quando ormai era buio. Il suo trattore era finito in un fosso. Alla vista del mezzo agricolo, i militari hanno pensato al peggio. Un presentimento che ha trovato conferma subito dopo con il rinvenimento del corpo. Inutili i soccorsi, per l'ex sindaco non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. L'ipotesi è che sia morto sul colpo, a seguito del violento impatto. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. L'uomo probabilmente ha perso il controllo del trattore, forse colto da un malore, ha sbandato ed è precipitato rovinosamente nel fosso. Terminati gli accertamenti del medico legale, la salma è stata rimossa e trasferita in obitorio. Per accertare le cause che hanno provocato l'incidente sarà necessario attendere l'esito di ulteriori esami.

Sindaco di Boville Ernica negli anni Novanta

Nicola Milani era una persona molto conosciuta perché ex sindaco di Boville Ernica, nel cuore della Ciociaria, e centro che amministrò negli anni Novanta del 1900. Appresa la notizia, la città si è stretta attorno al dolore della famiglia, per la sua tragica scomparsa. Milani si era laureato in legge, appassionato di politica, vinse le elezioni come leader della Democrazia Cristiana. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti.