Cade dallo scooter e viene investito da un’auto: muore un 36enne a Castel Porziano

Incidente stradale mortale, nella notte, a Castel Porziano, X Municipio di Roma: a perdere la vita un uomo di 36 anni che stava viaggiando in sella al suo scooter quando ne ha perso il controllo ed è finito sull’asfalto, sulla corsia opposta. Proprio in quel momento è sopraggiunta un’auto, il cui conducente non è riuscito ad evitare l’impatto con il corpo del 36enne.