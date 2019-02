in foto: Karolyn, 17 anni, è morta a Roma dopo un volo dal sesto piano di un palazzo in via Pomezia

A metà gennaio Karolyn, 17 anni, aveva denunciato una violenza sessuale da parte di un tassista romano. Ieri la ragazza italo-australiana, papà australiano e mamma che vive a Roma, è caduta dal sesto piano di un appartamento di via Pomezia, quartiere Appio-Latino della Capitale. Le indagini da parte della Squadra Mobile di Roma erano già in corso per accertare il suo racconto ed individuare, eventualmente, il responsabile. Non è chiaro, al momento, se l'episodio sia collegato con la morte della ragazza. L'ipotesi del suicidio, comunque, appare come la più probabile in attesa di altri dettagli utili agli investigatori.

La ragazza viveva a Roma con la mamma, ma spesso dormiva a casa dell'amica 19enne, l'appartamento in cui ieri si è verificata la tragedia. Lei e l'amica, stando a quanto ricostruito, erano appena rientrate a casa. La 17enne si sarebbe chiusa in camera, mentre l'amica si sarebbe accorta di quanto accaduto solo quando ha sentito le sirene delle ambulanze e i lampeggianti delle volanti. Si è affacciata alla finestra e ha visto l'amica in fin di vita tra due automobili parcheggiate in strada. Ancora oggi, sul luogo in cui la ragazza è stata soccorsa, è visibile una grossa macchia di sangue. Qualcuno ha posizionato un mazzo di fiori sul marciapiede vicino. Karolyn, soccorsa e trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Roma, è morta oggi. Troppo gravi le ferite riportate dalla caduta da sei piani d'altezza. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha già disposto l'autopsia.