Erano in acqua da diversi giorni, probabilmente 4-5, i corpi senza vita di una donna e di una bimba che sono stati trovati in mare, abbracciati, nelle acque di Terracina, vicino Latina. I primi accertamenti sui cadaveri hanno rivelato che sui corpi non c'erano segni di violenza, anche se lo stato di decomposizione suggerisce che si trovassero in mare ormai da diversi giorni. Sia la donna, la cui apparente età è stata stimata attorno ai 30 anni, sia la bambina, di circa 4-5 anni di età, indossavano un giubbotto di salvataggio. Non si sa se fossero madre e figlia: entrambe sono state descritte come persone dalla carnagione mulatta, forse originarie del Sud America, ma addosso ai corpi non sono stati trovati documenti utili a identificare le vittime. Dopo il recupero dei due cadaveri l'area del ritrovamento è stata controllata da altre motovedette della Guardia costiera, nel timore che potessero esserci altri cadaveri: le ricerche hanno però dato esito negativo.

Aperte tutte le ipotesi

Il macabro ritrovamento è avvenuto poco prima delle 11, quando militari della Guardia di finanza a bordo di un pattugliatore hanno notato i due corpi in mare a un miglio circa dalla Foce di Torre Canneto, inviando una segnalazione alla Guardia costiera di Terracina. I due corpi sono stati recuperati dalle motovedette e condotti nel porto di Terracina, dove sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Tutte aperte al momento le ipotesi su quanto sia accaduto: i corpi potrebbero essere stati trascinati dalla riva al largo oppure potrebbero essere caduti in acqua da un natante. Anche il luogo dell'eventuale caduta in mare potrebbe essere differente da quello del ritrovamento: resta valida, anche se poco plausibile, anche l'ipotesi che la donna e la bimba siano le vittime di uno dei naufragi dei barconi che trasportano rifugiati che sono avvenuti nel corso delle scorse settimane.