Due cadaveri sono stati ritrovati in mare a Terracina, in provincia di Latina. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, ancora non confermate, si tratterebbe dei corpi di una donna e di una bambina. La notizia è stata riportata dal Messaggero, secondo cui i due cadaveri sarebbero stati ritrovati abbracciati. L’ipotesi che si possa trattare delle vittime di uno dei naufragi dei barconi che trasportano rifugiati che sono avvenuti nel corso delle scorse settimane.

Per i due cadaveri sono in corso le operazioni di trasporto al porto di Terracina, dove ad aspettarli ci sono le forze dell’ordine e il personale del 118. I corpi sono stati rinvenuti dalle motovedette della capitaneria e della guardia di finanza che hanno poi recuperato i due cadaveri dopo l’avvistamento da parte di alcuni finanzieri: erano a bordo di un gommone e stavano effettuando una perlustrazione sulla costa tra Santa Anastasia e Torre Canneto, al confine tra i comuni di Terracina e di Fondi.

Sui due corpi è in corso un primo esame esterno. Secondo quanto emerso finora la figlia sarebbe stata ritrovata con indosso un pannolino e avrebbe circa due anni. Il magistrato ha disposto l'autopsia sui corpi.