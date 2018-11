Un uomo è stato trovato senza vita questa mattina sul lungomare Amerigo Vespucci a Ostia. Erano circa le 10.30 quando alcuni passanti hanno notato in un'aiuola un corpo accasciato con la faccia riversa in terra, e, preoccupati per lo stato in cui si trovava, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Quando sul posto è arrivato il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, e che da quanto si apprende sarebbe un uomo sulla sessantina, uno dei senza tetto che frequentano la zona.

Le forze dell'ordine hanno transennato la zona per rendere possibile i rilievi della scientifica. Sul corpo dell'uomo, su cui non ci sarebbero segni evidenti di violenza, è stata disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso. La circostanza del ritrovamento del cadavere con i pantaloni e la biancheria intima abbassati, fa ipotizzare che possa essere morto a seguito o durante un rapporto sessuale consumato all'interno dell'aiuola a causa di un malore. Soltanto gli esami autoptici potranno fare chiarezza sulla morte. Intanto le forze dell'ordine stanno indagando sul caso per capire come l'uomo sia finito in quel posto e se, al momento del decesso, qualcuno fosse presente. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, nessuna pista è esclusa.