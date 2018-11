E' Cesare Leonelli l'uomo trovato morto a Ostia oggi, martedì 6 novembre. Il corpo senza vita del 69enne è stato rinvenuto questa mattina sulla lungomare Amerigo Vespucci. La scientifica non ha trovato segni di violenza sul corpo e l’ipotesi più accreditata è che sia morto per un malore. Secondo quanto si apprende, l'uomo si era allontanato da casa ieri pomeriggio, a denunciarne la scomparsa è stata la figlia che preoccupata della sua assenza, si è subito allarmata. A notare il corpo con il volto riverso a terra tra i cespugli un carabiniere libero dal servizio che subito ha avvisato le forze dell'ordine e ha chiamato un'ambulanza. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che purtroppo non ha potuto far altro se non constatarne il decesso. Gli agenti del commissariato Lido hanno contattato la donna che ha riconosciuto il padre. L'uomo infatti non aveva con sé il portafoglio.

L'ultima volta che è stato visto indossava una camicia di flanella blu a quadri e dei jeans blu scuro ma al momento del ritrovamento era disteso con i pantaloni abbassati, forse vittima di una rapina. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine che dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento gli inquirenti stanno passando al vaglio tutte le ipotesi e nessuna pista è esclusa. Per conoscere la causa del decesso è necessario attendere i risultati degli esami autoptici. La salma è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.