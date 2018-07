"Non ci sono parole davanti a queste immagini. Incivili. Spero i responsabili di questo gesto insensato e vergognoso siano individuati al più presto. Non solo per punirli ma soprattutto affinché imparino cosa sia il rispetto del bene comune" così Virginia Raggi commenta le immagini di un video girato sui social network. Il sindaco di Roma lo ha condiviso sulla sua pagina: le riprese mostrano un gruppo di ragazzi che gettano una bici a noleggio nel fiume Tevere, dal Ponte della Musica. "Vai! Io ho pagato e non mi fanno usare la bici, giusto?" grida uno dei ragazzi, divertendosi e facendo probabilmente riferimento al fatto che la bici non fosse funzionante. Un gesto vandalico che ha fatto il giro del web e che è stato molto criticato. La polizia locale è alla ricerca dei responsabili.

Biciclette gettate nel Tevere

Qualche mese fa, decine di biciclette oBike sono state gettate nel Tevere dal ponte nei pressi di Castel Sant'Angelo. Lo scatto è stato pubblicato su Facebook da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e candidata del centrodestra alle elezioni comunali vinte da Virginia Raggi. "Il biondo Tevere ai tempi della Raggi", la didascalia. Replica Paolo Ferrara, capogruppo in Campidoglio del Movimento 5 Stelle:"Giorgia Meloni pubblica una foto del Tevere ‘ai tempi della Raggi'. Troppo occupata dal duplice ruolo di parlamentare e consigliera comunale la Meloni dimentica che la pulizia del Tevere non è di competenza del Comune. Per caso vuole anche una poltrona nel consiglio regionale?". L'assessore alla mobilità Linda Meleo scrive: "La foto di alcune biciclette del servizio di free floating a Roma nel Tevere sono immagine di inciviltà. Vandali che si divertono con poco. Un gesto che condanno con fermezza".