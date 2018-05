Castel Sant'Angelo, il ponte, il lungotevere e decine di biciclette di ‘oBike', il servizio cinese di bike sharing, gettate nel Tevere. Lo scatto è stato pubblicato su Facebook da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e candidata del centrodestra alle elezioni comunali vinte da Virginia Raggi. "Il biondo Tevere ai tempi della Raggi", la didascalia. Replica Paolo Ferrara, capogruppo in Campidoglio del Movimento 5 Stelle:"Giorgia Meloni pubblica una foto del Tevere ‘ai tempi della Raggi'. Troppo occupata dal duplice ruolo di parlamentare e consigliera comunale la Meloni dimentica che la pulizia del Tevere non e' di competenza del Comune. Per caso vuole anche una poltrona nel consiglio regionale?". L'assessore alla mobilità Linda Meleo scrive: "La foto di alcune biciclette del servizio di free floating a Roma nel Tevere sono immagine di inciviltà. Vandali che si divertono con poco. Un gesto che condanno con fermezza".

A Roma ci sono circa 1.200 biciclette del servizio di bike sharing e l'azienda fa sapere che quelle danneggiate o rubate sono meno del 5 per cento, numeri fisiologici. Della vicenda oggi si è occupato anche Mattia Feltri nel suo ‘Buongiorno' su La Stampa: