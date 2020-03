Un incendio è divampato attorno alle 20.15 di oggi su un bus in transito sul ponte della Stazione Tiburtina a Roma. Non sono note le cause dell'incendio, ma da quanto si apprende non ci sarebbero feriti o intossicati. L'autobus era in servizio sulla linea 409. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Il mezzo è stato completamente distrutto dal rogo. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione e un po' di paura per il fumo nero che ha completamente invaso la carreggiata e l'odore forte di bruciato che ha invaso l'aria.

Viale Marconi: bus Atac in fiamme

Ieri – mercoledì 11 marzo – un bus era andato a fuoco su viale Marconi. Anche in questocaso fortunatamente tutti i passeggeri sono usciti indenni: appena il fumo ha cominciato a uscire dalla parte anteriore del mezzo il conducente li ha fatti uscire e ha chiesto l'intervento dei soccorsi.