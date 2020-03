in foto: Immagine di repertorio

"Per ragioni ancora da accertare su una vettura della linea 791, in servizio lungo viale Marconi, si è sviluppato un incendio che ha interessato parte del mezzo. Non ci sono stati problemi per le persone". Così in una nota l'azienda del trasporto pubblico della capitale Atac ha dato notizia dell'incendio che si è sviluppato nella attorno alle 10.30 di oggi – mercoledì 11 marzo – su una vettura in servizio lungo viale Marconi. Appena il fumo è cominciato a uscire dalla parte posteriore del mezzo il conducente ha fatto scendere tutti i passeggeri dal bus e attivato i soccorsi.

Bus in fiamme su viale Marconi: traffico deviato

Non risultano esserci feriti o intossicati, sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme mentre la Polizia Locale ha deviato il traffico affinché le operazioni di spegnimento e le successive operazioni di spegnimento potessero avvenire in sicurezza. Inevitabile qualche ripercussione al traffico: rallentamenti si registrano tra via Guglielmo Marconi, via Cristoforo Colombo e via Casamari. Il traffico in direzione del centro della capitale è deviato su via Casamari.

Auto in fiamme sull'A12: rallentamenti

Un mezzo è andato in fiamme questa mattina sull'Autostrada A12, nel tratto che collega Roma a Tarquinia. Qui si sono registrate code per un'automobile in fiamme all'altezza dell'uscita di Civitavecchia Porto in direzione nord. Lo ha comunicato il servizio Astral Infomobilità. Si sono registrate code e rallentamenti. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia Stradale.