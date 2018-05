Tre mezzi in fiamme in tre giorni. L'episodio più eclatante l'autobus della linea 63 completamente divorato dal fuoco in via del Tritone lo scorso 8 maggio, con una passante ferita e minuti di panico in pieno centro, a due passi dal parlamento. Nello stesso giorno un bus in fiamme anche all'Infernetto, mentre ieri un principio d'incendio è avvenuto su un mezzo a piazza Venezia La Procura di Roma ha deciso di far convergere tutti e tre gli episodi nello stesso fascicolo, per far luce su eventuali responsabilità nella manutenzione e nello stato dei mezzi in servizio è stata disposta una perizia.

Le verifiche potrebbero allargarsi anche agli episodio (10 dall'inizio dell'anno) avvenuti negli scorsi mesi. Al momento non c'è nessun nome iscritto al registro degli indagati e il procedimento è a carico d'ignoti. Ieri Atac in un comunicato ha ribadito di essere impegnata nell'azione di manutenzione e prevenzione degli incendi. Un'azione che avrebbe secondo l'azienda "già consentito di abbattere del 25% il numero degli incendi nei primi quattro mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017″, ma il problema strutturale rimane l'età troppo alta del parco mezzi: "Basti considerare che l'età media del parco bus è attualmente superiore a 11 anni, a fronte di oltre il 35% dei mezzi con età superiore a 15 anni ed oltre il 50% superiore ai 12 anni".