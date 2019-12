in foto: Immagine di repertorio

Un autobus Atac è andato a fuoco attorno alle 5.00 della mattina di oggi – domenica 29 dicembre – su via Cristoforo Colombo. Quando le fiamme si sono propagate a bordo del mezzo di trasporto pubblico a bordo non c'erano passeggeri. Il conducente, che non ha riportato conseguenze tentando invano di spegnere le fiamme con l'estintore di bordo, stava infatti recandosi dalla rimessa al capolinea di Ostia dove avrebbe dovuto prendere servizio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

Nel 2019 sono stati 23 i bus in fiamme, nel 2018 erano stati 49

Da quanto reso noto da Atac in una nota il bus era in servizio da 17 anni. E proprio la mancata manutenzione di un parco mezzi vecchio è la ragione degli incendi che funestano gli autobus romani. "Con quello di oggi, sono 23 i bus che nel 2019 sono stati interessati da incendi, 15 dei quali con esito distruttivo, mentre negli altri otto casi, le vetture sono state recuperate per il servizio. Nel 2018, fra incendi distruttivi e non distruttivi, erano stati registrati 49 casi", conclude l'azienda del trasporto pubblico romana. Si nota quindi un miglioramento nel numero di incendi, ma rimane l'evidenza dell'anomalia del fenomeno di mezzi adibiti al trasporto dei passeggeri così di frequente soggetti a incendi, tanto da portare alla nascita di un neologismo: "flambus".

Due giorni fa in fiamme un altro bus Atac

Solo due giorni fa un episodio simile, quando all'alba di venerdì 27 dicembre un autobus è andato a fuoco sul Grande Raccordo Anulare, tra via della Pisana e via della Maglianella. Anche in questo caso il mezzo viaggiava senza passeggeri e il conducente è uscito indenne.