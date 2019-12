in foto: Immagine di repertorio

Incendio sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove un bus ha preso fuoco all'alba tra Pisana e via della Maglianella. L'ennesimo episodio che ha coinvolto un conducente dei mezzi che circolano nella Capitale per il servizio di trasporto è accaduto intorno alle ore 6 di questa mattina, venerdì 27 dicembre, in direzione Pisana. Secondo le prime in formazioni, ancora in corso d'accertamento, la vettura si è incendiata improvvisamente, per motivi non noti. A bordo l'autista che ha notato del fumo sprigionarsi dal mezzo e ha avvertito un forte odore di bruciato.

Il conducente si è immediatamente fermato sulla carreggiata esterna del Raccordo ed è sceso velocemente dalla vettura, appena in tempo prima che divampassero le fiamme e che l'avvolgessero. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso e non ci sono feriti. Solo un grande spavento per una vicenda che ha coinvolto ancora una volta gli autisti di Roma. Ricevuta la segnalazione da parte del conducente del bus, sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'are, scongiurando che il rogo potesse provocare eventuali incidente rendendo difficile la visibilità per in strada per gli altri automobilisti in transito. I pompieri hanno spento in breve tempo il fuoco, ma la vettura è andata distrutta, completamente avvolta dalle fiamme. Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.