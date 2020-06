Scoppia la bufera sul liceo scientifico Talete, rinomata scuola superiore del quartiere Prati. Dove l'acceso alla classe I M, prevede l'accesso in base anche al criterio del genere sessuale. Nella sezione dove si entra con un test di ingresso per frequentare una classe ‘d'eccellenza', ci sono tre posti per le femmine ogni sette posti per i maschi. La vicenda è riportata oggi dal quotidiano la Repubblica, che ha raccolto la denuncia di alcuni genitori.

E se l'idea che la scuola pubblica crei classi differenziate in base al "merito", con una sezione dove c'è posto solo per i più bravi che scelgono il percorso "Matematico", fa già di per sé discutere, le quote rosa e azzurre creano un ulteriore elemento di discrimine. Non potendosi tenere il test d'ammissione a causa del coronavirus, la scuola ha escogitato questo metodo in base alla percentuale di alunni maschi e femmine che avevano fatto richiesta. Una quattordicenne che sta per intraprendere il suo percorso di studi al liceo, avrà così meno possibilità di accedere all'indirizzo desiderato di un suo coetaneo maschio.

Questo è quanto si legge nella circolare (consultabile sul sito della scuola) rivolta ai genitori, che risale allo scorso 22 maggio: "La classe 1 M – Liceo Matematico sarà composta da 28 alunni; si dà la priorità assoluta alla richiesta di alunni con legge 104/92;si stabilisce una graduatoria che assegna 2 punti agli alunni che hanno richiesto il Liceo Matematico come unica o prima scelta, 1 punto agli alunni che hanno indicato il Liceo Matematico come seconda scelta; si assegna un punteggio ulteriore di 1,5 punti agli alunni richiedenti che hanno un fratello frequentante la stessa sezione; tra coloro che risulteranno a parità di punteggio, in base ai posti rimanenti, si procederà al sorteggio, in modo proporzionale alla percentuale di domande di alunni maschi e femmine (Maschi 70%, Femmine 30%)".

Alla faccia del tanto sbandierato merito.