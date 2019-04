Una bottiglia di plastica contenente del liquido infiammabile è stata trovata all'interno dell'auto di Floriana Bulfon, giornalista di Repubblica e L'Espresso. La cronista in passato era stata minacciata da alcuni membri del clan Casamonica. Secondo le informazioni ricevute, la giornalista era tornata a casa da poche ore e aveva lasciato la sua macchina parcheggiata per alcuni giorni, non lontana dall'ingresso della sua abitazione. La bottiglia piena è stata notata all'interno dell'abitacolo, e si trovava adagiata sul sedile del passeggero, avvolta da un panno. A dare l'allarme è stata proprio Floriana, che ha chiamato le forze dell'ordine, allertata dalla presenza dell'oggetto insolito e non di sua proprietà. Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato con la Scientifica per i rilievi necessari al caso, che serviranno a far luce sull'accaduto. Gli agenti stanno indagando per risalire al responsabile del gesto, potrebbe trattarsi di un avvertimento, un'intimidazione: al momento nessuna pista è esclusa.

Virginia Raggi: "A Floriana Buflon la solidarietà mia e di Roma"

A commentare l'episodio, la sindaca di Roma, Virginia Raggi che lo ha definito: "Un atto gravissimo che condanno con forza – si legge su un tweet – alla giornalista che in passato è stata minacciata dai Casamonica va tutta la solidarietà mia e di Roma" conclude la sindaca.

Floriana Bulfon minacciata dai Casamonica

A sostegno dell'ipotesi che il gesto della bottiglia con liquido infiammabile si sia trattato di un avvertimento c'è la minaccia subita in passato. La giornalista, infatti, impegnata negli anni in inchieste sulla criminalità organizzata, ha seguito la vicenda al Roxy Bar alla Romanina e ha luglio scorso è minacciata assieme a un collega del Tg2 da alcuni componenti della famiglia Casamonica. Dopo i numerosi arresti di membri del clan compiuti dai carabinieri, la cronista entrò a vicolo di Porta Furba per fare un servizio, lì è stata minacciata e insultata.