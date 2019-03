in foto: Foto Facebook di Nando Damiani

Un gravissimo incidente è avvenuto nella giornata di ieri – domenica 17 marzo – in via di Vermicino alla Borghesiana, estrema periferia Est della capitale, oltre il Grande Raccordo Anulare. Erano circa le 15.00 quando due auto si sono scontrate frontalmente all'altezza del civico 103 di via di Vermicino. Coinvolte una Golf grigia, che si è ribaltata e una Matiz. I primi a prestare i soccorso i residenti, che hanno sentito il "botto" dello schianto e subito dopo le urla dei feriti. Sul posto i soccorsi sanitari del 118 che, giunti con diverse ambulanze, hanno trasportato tutte e cinque le persone a bordo delle vetture coinvolte in ospedale. Tre i feriti gravi, ricoverati al policlinico Casilino, all'ospedale di Tor Vergata e al Pertini. I due feriti più lievi, in codice giallo, sono invece stati dirottati sull'ospedale di Frascati. I rilievi, terminati con la rimozione dei mezzi incidentati, completamente distrutti dall'impatto, sono terminati dopo diverse ore e hanno coinvolto i vigili del fuoco e gli agenti di Polizia locale del Gruppo Torri. Da quanto emerso nei successivi controlli la Golf è risultata essere rubata: a provocare l'incidente, secondo i testimoni, il conducente di quest'ultima grazie a un sorpasso azzardato.

Incidente su via Ostiense: quattro feriti, due sono minorenni

Un grave incidente è avvenuto nelle prime ore di ieri su via Ostiense a Roma. Erano circa le 2 di notte quando si sono scontrate una Smart e una Ford Focus. Nell'impatto quattro persone sono rimaste feriti: si tratta del giovane conducente della Smart, e di una donna che viaggiava con le due figlie minorenni a bordo della Focus. Una di loro è stata trasportata in ospedale in codice rosso.