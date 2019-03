in foto: Immagine di repertorio

Incidente stradale sulla via Ostiense, a Roma, nella notte di oggi, 17 marzo 2019. Il bilancio è di quattro feriti, di cui uno grave. Stando a quanto si apprende, all'altezza del quartiere di Vitinia si sarebbero scontrati una Ford Focus e una Smart. Il ferito più grave è il conducente della Smart, un uomo di 33 anni. Soccorso, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma. A bordo della Ford Focus c'erano quattro persone, mamma, papà e le loro due figlie minorenni. La donna e le due ragazzine sono state soccorse e trasportate con l'ambulanza all'ospedale Grassi di Ostia, la mamma e una figlia in codice giallo, l'altra in codice rosso. Nessuna di loro è in pericolo di vita.

Via Ostiense chiusa al traffico fino alle 6.30 di stamattina

L'incidente si è verificato intorno alle 2 di notte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, gruppi Eur, Mare e Gpit. Stando a quanto si apprende, via Ostiense è stata chiusa al traffico fino alle 6.30. Non si segnalano problemi alla circolazione essendo la via Ostiense poco trafficata alle prime ore del mattino di domenica. I vigili si sono occupati dei rilievi, gli addetti dell'Ama hanno rimosso i numerosi detriti presenti sulla carreggiata e le sostanze oleose che si erano depositate sull'asfalto.