in foto: Spallanzani, Roma

I pazienti positivi al coronavirus e ricoverati presso l‘Istituto Nazionale di Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani' sono 155 ad oggi, mercoledì 15 aprile. Di questi in 22 sono ricoverati in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. In giornata, ricorda come sempre il bollettino odierno, sono previste altre dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 276. Rispetto a ieri si registra un calo di pazienti ricoverati di undici unità. In ogni caso, ha ricordato nei giorni scorsi il direttore sanitario Francesco Vaia, grazie alla riduzione del numero dei contagi nel Lazio, lo Spallanzani tornerà ad essere principale punto di riferimento della rete regionale e accoglierà anche pazienti da altri ospedali della Capitale.

Preoccupa Rocca di Papa, 86 contagi nella casa di cura San Raffaele

Nel Lazio ieri i contagi sono tornati a salire, ma soprattutto a causa della casa di cura San Raffaele di Rocca di Papa, dove la Asl Roma 6 negli ultimi due giorni ha rilevato 86 casi di pazienti Covid-19 positivi e quattro decessi. Per questo è stato disposto un cordone sanitario intorno alla struttura, con divieto di accesso e controllo del personale sanitario con termoscanner e saturimetro. Nelle province del Lazio, Roma esclusa, i nuovi casi sono ormai vicini allo zero: 6 a Viterbo, 5 a Frosinone, 4 a Latina, 1 a Rieti Roma, questi i dati di ieri.