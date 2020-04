in foto: Spallanzani

Sono 166 i pazienti positivi ricoverati all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Tra questi 23 si trovano in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. Sono i dati riportati nel bollettino dell'Istituto di Malattie Infettive di oggi, martedì 14 aprile. I pazienti dimessi stamattina dal centro della Capitale in prima linea nella battaglia contro il Covid-19 sono 267. Alcuni hanno fatto ritorno presso le proprie abitazioni, dove resteranno in regime di isolamento domiciliare, fino a completa guarigione, o presso altre strutture del territorio, adibite per l'osservazione dei pazienti in uscita dalla malattia. Come si apprende dalla nota dell'Inmi, in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o che presentano sintomi lievi. Ieri nel Lazio sono stati registrati 123 nuovi contagi, 25 guariti e 5 decessi.

Tredici bimbi positivi ricoverati al Bambin Gesù di Palidoro

Sono tredici i bimbi positivi al coronavirus ricoverati presso l'ospedale Bambin Gesù di Palidoro. Tre piccoli pazienti sono arrivati nelle ultime ore, casi accertati su 25 sospetti. Dall'ospedale pediatrico si apprende che: "I bambini hanno sintomi respiratori ma stabili". Tra i genitori invece, "sono sette i positivi al coronavirus ma in buone condizioni cliniche". Nei giorni scorsi nell'ospedale pediatrico sono arrivati due bimbi provenienti dal Selam Palace di via Arrigo Cavaglieri e due fratellini di 6 e 8 anni di una famiglia di Viterbo, insieme alla mamma, mentre nelle scorse settimane sono stati ricoverati due neonati provenienti da Civitavecchia.