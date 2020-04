in foto: Francesco Vaia, Istituto Spallanzani

Lieve aumento di ricoveri all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, con 165 pazienti positivi rispetto ai 160 di ieri, 5 unità in più. Le persone che si trovano in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio al momento sono 24. Anche in questo reparto, si segnala un aumento, seppur lieve, che si attesta su un solo paziente. Sono i dati riportati nel bollettino dell'Istituto di Malattie Infettive di oggi, lunedì 13 aprile, giornata di Pasquetta. Come si apprende dal centro della Capitale in prima linea nella battaglia contro il coronavirus, sono 266 i pazienti asintomatici o con sintomi lievi, che sono stati dimessi stamattina dall'ospedale per tornare presso la propria abitazione in regime di isolamento domiciliare fino alla completa guarigione o trasferiti presso altre strutture del territorio adibite alla sorveglianza Covid-19. In giornata sono previste inoltre ulteriori dimissioni.

Il poliziotto di Spinaceto è guarito

L'ospedale Spallanzani fa sapere che il poliziotto di Pomezia che presta servizio presso il Commissariato di Spinaceto è clinicamente guarito. "Siamo entusiasti di comunicare questa lieta notizia, si tratta di uno dei primi casi di coronavirus riscontrati nel Lazio" così ha commentato la guarigione del poliziotto l'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato. L'agente ha manifestato i primi sintomi della malattia a fine febbraio scorso, dopo essere entato in contatto con una persona riconducibile alla zona rossa della Lombardia. Insieme a lui è rimasta contagaiata anche la sua famiglia, ormai guarita e negativizzata da diverse settimane, che ha trascorso la malattia in casa, senza particolari complicazioni.