Blitz anti abusivi al Colosseo. La Polizia ha messo a segno 37 sequestri di merce destinata alla vendita abusiva nel centro storico di Roma. Un totale di 2400 oggetti tra bottiglie d'acqua, braccialetti, cappelli, souvenir, oggetti in legno, sciarpe, ventagli, ombrellini e aste per selfie. Multe per 191euro. E' questo il bilancio di un'operazione anti abusivismo effettuata dagli uomini della Polizia di Stato del Commissariato Celio in collaborazione con quelli di Roma Capitale, nel corso della quale gli agenti hanno passato al setaccio la zona del Colosseo e le vie limitrofe, identificando 47 persone di cui 30 stranieri. Il servizio, iniziato nel pomeriggio di ieri, è proseguito per tutta la mattinata. Due al termine dell'operazione le persone denunciate, che dovranno rispondere di rifiuto di fornire indicazioni sull’identità personale e oltraggio a pubblico ufficiale.

Ombrelli nascosti nei tombini

Sempre nel centro di Roma, pochi giorni fa, gli agenti del Pics, Pronto Intervento Centro Storico della polizia locale di Roma Capitale, hanno scoperto oltre 300 ombrelli nascosti all'interno dei tombini di piazza Navona. Gli agenti hanno sorpreso alcuni venditori mentre recuperavano la merce destinata al commercio abusivo. Gli ombrelli sono stati sequestrati grazie a degli appostamenti: gli agenti hanno osservato a lungo e pedinato gli ambulanti per scoprire il luogo dove nascondevano gli articoli. Venditori che nelle giornate di pioggia si affrettano a recuperare gli oggetti per venderli alle persone sprovviste e colte impreparate dal maltempo, per strada o all'uscita della metropolitana. Altri ombrelli erano nascosti nei tombini di piazza di Spagna e via del Lavatore.