Piazza Navona, 300 ombrelli di ambulanti nascosti nei tombini del centro storico

La polizia locale ha sequestrato oltre 300 ombrelli nascosti nei tombini di piazza Navona e altri a piazza di Spagna e in via del Lavatore. Gli ambulanti li utilizzavano come depositi per la merce. Sono stati scoperti grazie ad alcuni appostamenti in una giornata di maltempo. In via Prenestina, invece, è stato sequestrato un centro di stoccaggio di articoli destinati alla vendita su tutta la Capitale.