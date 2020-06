Blitz all'alba nel quadrante Nord Est di Roma, dove gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene Serpentara diretto da Fabio germani stanno dando esecuzione ad otto ordinanze di custodia cautelare. A finire nel mirino della Procura i membri di un sodalizio criminale operante che si occupava del traffico di sostanze stupefacenti, particolarmente operativo al Tufello e Montesacro nella Capitale, nel Comune di Guidonia Montecelio, nell'area metropolitana, e nella città di Terni. A finire in manette otto persone, due finite in carcere e sei agli arresti domiciliari, per reati inerenti a droga.

Otto arresti e quattro denunce per droga

Le misure sono scattate stamattina presto, martedì 23 giugno, al termine ad un'intensa attività di indagine condotta dagli agenti della Polizia di Stato e coordinata dal Pool Reati Gravi contro il Patrimonio, diretto dal procuratore aggiunto Lucia Lotti. Oltre agli arresti i poliziotti hanno denunciato quattro persone.