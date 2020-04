in foto: Immagine di repertorio

Una bimba di un anno guarita dal coronavirus, è stata dimessa dal Bambino Gesù di Palidoro. Insieme a lei, ad uscire dall'ospedale pediatrico, ormai sconfitta la malattia, anche sua mamma. Madre e figlia avevano manifestato i sintomi del virus e le loro condizioni di salute hanno richiesto ulteriori approfondimenti. I tamponi hanno poi confermato la presenza del coronavirus. Ora entrambe guarite, possono finalmente fare ritorno a casa. Un'altra lieta notizia dal centro Covid di Palidoro, che ad oggi conta in totale 14 pazienti tra i quali 11 bambini e 3 familiari. Due dei piccoli, più gravi, si trovano in terapia intensiva.

Intervento eccezionale all'ospedale Bambino Gesù

Nei scorsi giorni i medici dell’ospedale Bambino Gesù di Roma hanno salvato un feto di 28 settimane grazie a un eccezionale intervento in utero, a causa di una grave forma di ernia diaframmatica congenita. Il feto ora sta bene e la nascita del piccolo è prevista con grande attesa per mese di giugno. L'ospedale pediatrico si distingue così per la sua eccellenza a livello nazionale e internazionale, anche durante queste settimane di emergenza.

Nel Lazio oggi record di guariti

Nuovo record di guariti oggi nel Lazio, dove si registrano ben 128 persone che hanno sconfitto la battaglia contro il coronavirus. Si attesta sull'1% il trend nella Regione, con 71 nuovi contagi e 10 morti. Questi i dati emersi dalla task force di oggi tra l'assessore Alessio D'Amato, i direttori sanitari delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù. Nelle Asl di Latina e Frosinone non si registrano decessi. Continuano i controlli nelle struttura per anziani del territorio, 619 quelle ispezionate.