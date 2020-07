Una bambina di nove anni residente a Minturno è risultata positiva al coronavirus. Lo ha dichiarato oggi la Regione Lazio nel consueto bollettino giornaliero che conta 24 nuovi casi nelle ultime 24 ore. La piccola è risultata positiva nell'ambito dei venticinque tamponi effettuati tra i contatti diretti della famiglia di Formia affetta da Covid-19. La coppia e i loro bimbi hanno scoperto di essere stati contagiati lo scorso sabato. Secondo gli ispettori della Asl avrebbero contratto il coronavirus dopo aver preso parte a una cena in una pizzeria di Gianola. La bimba di nove anni risultata positiva oggi sarebbe la nipote della coppia, che ha una figlia di cinque anni. La piccola è stata messa in isolamento, le condizioni di tutti sarebbero buone e al momento non desterebbero preoccupazione.

Oggi 24 positivi al coronvirus nel Lazio

Sono 24 i nuovi casi di coronavirus registrati nella giornata di oggi. Secondo quanto dichiarato dalla Regione Lazio, il 92% di questi casi sono d'importazione: significa che sono o persone che vengono da paesi esteri o persone che sono state da loro contagiate. La maggior parte dei casi è stata riscontrata nella comunità bengalese di Roma, invitata dalle autorità sanitarie a presentarsi nelle Asl per fare il tampone e verificare un'eventuale positività. "La situazione della Comunità bengalese al momento è sotto controllo e non c’è alcuno motivo di allarme – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – L’attività si completerà questa settimana con la ricostruzione dei contatti stretti e dei tracciamenti dei viaggiatori di ritorno rimasti nel Lazio dei quattro voli speciali da Dacca, la gran parte dei quali già individuati e posti in isolamento. Un lavoro senza precedenti per dimensioni di indagine epidemiologica: ad oggi già effettuati oltre 5 mila tamponi".