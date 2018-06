Bimba di 10 anni investita ai Parioli mentre attraversava su viale Liegi

Una bambina di 10 anni è stata investita oggi, attorno alle 13.00 su viale Liegi nel quartiere Parioli a Roma. La piccola è stata soccorsa in ambulanza e trasportata al Policlinico Umberto I. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per accertare dinamica e responsabilità del sinistro.