Grave incidente questa mattina a Roma, in zona Monte Mario. Un uomo e una donna che stavano procedendo a piedi su viale dei Monfortani sono stati investiti da una moto. L'incidente, le cui cause devono essere accertate, è avvenuto all'altezza della pista ciclabile. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del gruppo Monte Mario, a cui sono affidati i rilievi, oltre ai soccorritori del 118. A riportare le conseguenze più gravi è stata la donna: soccorsa dal personale paramedico, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Gemelli. Meno preoccupanti le condizioni dell'uomo, che è stato soccorso in codice verde. Ai vigili urbani spetterà accertare la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità da parte del conducente della moto. L'incidente, secondo quanto riportato dall'account Twitter Luceverde, ha causato rallentamenti all'altezza dell'Acquedotto del Peschiera in direzione di via di Torrevecchia.