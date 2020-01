La Befana a Roma è un appuntamento irrinunciabile per romani e turisti, la festa che "tutte le feste porta via" secondo il tradizionale detto, con la quale lunedì 6 gennaio termina il periodo natalizio. L'Epifania, termine che deriva dal greco e significa "manifestazione, apparizione, presenza divina", è una ricorrenza magica e da sempre avvolta nel mistero. La chiesa cattolica la festeggia per l'arrivo dei Re Magi, che portarono in dono oro, incenso e mirra a Gesù Bambino in fasce. Ogni anno Roma e provincia celebrano l'Epifania con tanti eventi in programma gratuiti o a pagamento, dalla Befana a Piazza Navona con giochi e dolciumi, dove trovare calza e carbone per grandi e piccini, alle sfilate in costume che animeranno il centro storico della Capitale.

Befana a Roma

Roma si veste a festa e si colora per festeggiare la Befana. Tantissimi gli eventi in programma nella Capitale, ne abbiamo selezionati alcuni per voi.

Sfilata della Befana a Roma

La sfilata Viva la Befana è in programma come ogni anno a San Pietro. Il tradizionale corteo con centinaia di figuranti previsto dalle ore 9.30 alle 13 camminerà lungo via della Conciliazione, sotto agli occhi di migliaia di visitatori. Protagonisti dell'evento i Comuni: i Re Magi sfileranno accompagnati dai loro sindaci. Quest'anno arriveranno da Allumiere, in provincia di Roma e confinante con Civitavecchia, che porteranno i simbolici doni delle famiglie a Papa Francesco.

Befana a Piazza Navona

Nel segno della tradizione è una passeggiata tra le bancarelle dei mercatini di Piazza Navona. Calze, palloncini e zucchero filato, la Befana che intrattiene i bambini e la storica giostra dei cavalli: sapori e colori della festa dell’Epifania impreziosiscono ulteriormente una visita ad una delle più belle piazze di Roma e del Mondo.

Befana al Parco degli Acquedotti

L'Epifania al Parco degli Acquedotti di Roma si festeggia con l'evento "Corri per la Befana", la tradizionale corsa podistica. L'appuntamento è alle ore 10 di lunedì 6 gennaio. Ospite della manifestazione sportiva quest'anno sarà il campione olimpico di Seul 1988, Gelindo Bordin.

Befana in provincia di Roma

Tanti eventi della festa dell'Epifania per adulti e bambini vi attendono non solo nella Capitale ma anche in provincia di Roma, tra Castelli incantati, spettacoli e mercatini.

Befana al Castello di Santa Severa

La Befana arriva anche al Castello di Santa Severa, sul litorale della provincia di Roma, dove lunedì 6 gennaio, per la festa dell'Epifania sono in programma laboratori per ragazzi ed altri eventi. La dolce nonnina accoglierà i visitatori nella sua confortevole casetta riscaldata da un camino, pronta a consegnare dolcetti e carbone. L'Epifania conclude il calendario degli appuntamenti del Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa.

Befana al Castello di Bracciano

La Befana al Castello di Bracciano ha in programma un doppio appuntamento per lunedì 6 dalle ore 11 e domenica 12 gennaio, dalle ore 15. La Compagnia Teatro Helios organizza visite animate per bambini e famiglie dove incontrare personaggi in costume e prendere parte alle loro storie, con la leggenda de “Il re del lago e la principessa Artemisia”.

Befana a Trevignano Romano

A Trevignano Romano la Befana arriverà nel pomeriggio, in versione speciale. La festa dell'Epifania nel Comune della provincia di Roma è in tema green, con laboratori, con laboratori didattici. I bambini che porteranno alla Befana EcoLogica almeno tre bottiglie di plastica monouso usate riceveranno un regalo sostenibile speciale. L'appuntamento è a partire dalle ore 15 in Piazza del Molo. A fare da cornice bancarelle e uno spettacolo di luci proiettate sulla Torre dell'Orologio.

Befana al mercato contadino di Ariccia

La Befana al Mercato Contadino di Ariccia è all'insegna della polenta, con oltre trenta aziende agricole locali che attendono gli i visitatori per servire la dorata e saporita colata nel paiolo tradizionale. Un appuntamento con il buon cibo e della convivialità, in una cornice musicale. L'appuntamento per gustare la polenta è in via delle Corquette 65 a partire dalle ore 12.

Befana ad Albano Laziale

Ad Albano Laziale la Befana arriva dalle ore 16, con l'evento "La Piazza dell’Epifania", fino alle ore 20: le befane "atterreranno" in piazza a bordo delle loro scope intratterranno grandi e piccini con tante attività, come laboratori, truccabimbi, animazione e ballo.