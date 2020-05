Sono nove le bandiere blu alle spiagge del Lazio per l'edizione 2020, assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) a 195 Comuni italiani, 12 in più rispetto all'anno scorso. Il titolo dei litorali più belli e puliti va ad Anzio e al lago di Bracciano per quanto riguarda la provincia di Roma; a Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Gaeta, in territorio pontino e alla meravigliosa isola di Ventotene. Sono dunque confermate tutte le spiagge vincitrici dell'edizione dello scorso anno.

Le nove bandiere blu 2020 del Lazio

Tra le nove bandiere blu 2020 del Lazio Anzio è l'unica località marittima premiata della provincia di Roma, per la quindicesima volta. A Nord, nell'area metropolitana della Capitale, è Trevignano Romano sul lago di Bracciano ad ottenere l'ambito titolo per la terza volta di fila: "Siamo tra le poche località lacuali italiane ad aver traguardato questo risultato, motivo di orgoglio e gioia – ha commentato il traguardo il vicesindaco Luca Galloni – Quella di oggi è una vittoria che assume un significato profondo di speranza e coraggio". A farla da padrone indiscusso nel Lazio è il litorale pontino, con ben sette località, una più bella dell'altra. Gaeta festeggia il suo settimo anno consecutivo di bandiera blu: "Un prestigioso riconoscimento internazionale che dedico ai nostri cittadini sempre più attenti alla tutela ambientale – ha commentato così la vittoria il sindaco Cosmo Mitrano – Soprattutto in questo momento storico, per me rappresenta un invito a superare gli ostacoli che si presenteranno durante la stagione balneare".

Le spiagge più belle e pulite d'Italia

Sono in totale 407 le spiagge più belle d'Italia, che quest'anno hanno ottenuto il prestigioso titolo di bandiera blu. In cima alla classifica svetta la Liguria, con 32 località premiate, secondo e terzo posto a Toscana (20) e Campania (19). Nello specificio, le bandiere blu vengono assegnate secondo 32 criteri tra i quali: infrastrutture ed attrezzature, gestione ambientale, soccorso e sicurezza, gestione e sicurezza spiagge libere, abbattimento barriere architettoniche, presenza di spiaggia attrezzata per i cani; acque di balneazione, depurazione delle acque, gestione dei rifiuti, educazione ambientale e informazione, iniziative per la sostenibilità ambientale, efficienza energetica, pesca professionale, offerta turistica.