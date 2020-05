in foto: Anzio (Immagine dal sito web del Comune)

Anzio festeggia il titolo di bandiera blu 2020, l'unica località del litorale romano ad essere premiata dalla Foundation for Environmental Education (Fee) tra le nove scelte nel Lazio. A vicere la medaglia come spiagge più belle Tor Caldara, Riviera di Ponente, Riviera di Levante, Marechiaro, Lido Di Lavinio, Lido Dei Pini e Colonia. Oltre ad Anzio, ad ottenere l'ambizioso traguardo, Trevignano Romano, uno dei tre Comuni rivieraschi del lago di Bracciano, con via della Rena. Per la città marittima a Sud di Roma si tratta della quindicesima bandiera blu, che si aggiunge alla quinta bandiera verde per spiagge a misura di bambino.

Anzio festeggia la quindicesima bandiera blu

"Dedico la Bandiera Blu a tutti gli operatori del mare e a tutte le categorie produttive di Anzio che, tra mille difficoltà, stanno dando l'anima per ripartire in vista di luendì prossimo – così ha commentato la vittoria il sindaco Candido De Angelis – Si tratta di una certificazione ambientale importantissima, inserita come obiettivo programmatico di tutti i Comuni rivieraschi, che sarà fondamentale per qualificare i nostri servizi, come strumento di marketing territoriale e per incentivare, nel totale rispetto delle direttive anti covid, il turismo di prossimità e la tipologia di villeggiatura che sarà consentita dallo Stato".

Le nove spiagge bandiere blu 2020 del Lazio

Il titolo dei litorali più belli e puliti del Lazio va ad Anzio e al lago di Bracciano per quanto riguarda la provincia di Roma; a Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Gaeta, in territorio pontino e alla meravigliosa isola di Ventotene. Sono in totale 407 le spiagge più belle d'Italia, che quest'anno hanno ottenuto il prestigioso titolo di bandiera blu. In cima alla classifica svetta la Liguria, con 32 località premiate, secondo e terzo posto a Toscana (20) e Campania (19).