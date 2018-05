Si avvicina l'estate e torna la cerimonia di consegna delle Bandiere Blu, il riconoscimento assegnato dalla Fondazione per l’educazione ambientale a spiagge e laghi più belli, vivibili, accessibili e curati. Luoghi da sogno che vengono valorizzati dall'attenzione dell'uomo e delle istituzioni per tenerli puliti e quanto più possibili incontaminati. La regione prima in classifica si conferma la Liguria, seguita dalla Toscana e a sorpresa dalla Campania che scalza dal terzo posto le Marche. In tutto 368 le bandiere blu assegnate nel 2018, segnando un nuovo aumento visto che nel 2017 erano state 342, arrivando a rappresentare il 10% di quelle assegnate in tutto il mondo. In tutto 175 i comuni premiati, tra i quali aumentano i porti, con 16 ingressi e 4 uscite.

Tutte le Bandiere Blu del Lazio

Per quanto riguarda il Lazio sono sempre 8 le bandiere di colore blu assegnate: a sorpresa entra in classifica il lago di Bracciano, la scorsa estate al centro di aspre polemiche e delle cronache per i copiosi prelievi d'acqua durante l'ondata di siccità, che ne hanno comportato un repentino abbassamento. Nonostante questo il lago a nord di Roma conquista l'ambito riconoscimento per la spiaggia di Trevignano Romano. Perde invece la sua bandiera blu Anzio, che era l'unica località di mare in provincia di Roma ad averla conquistata. Vengono confermate le altre sette bandiere blu conquistate dal Lazio, tutte in provincia di Latina e assegnate alle località di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Gaeta e Ventotene.

Bandiera Blu: i criteri per l'assegnazione

Questi i criteri per la valutazione delle spiagge indicati sul sito di Bandiera Blu che prende in considerazione 32 fattori: spiaggia (e in particolare infrastrutture ed attrezzature, gestione ambientale, soccorso e sicurezza, gestione e sicurezza spiagge libere, abbattimento barriere architettoniche, presenza di spiaggia attrezzata per i cani), acque di balneazione, depurazione delle acque, gestione rifiuti, educazione ambientale e informazione, iniziative per la sostenibilità ambientale, certificazione ambientale, efficienza energetica, pesca professionale e turismo (e cioè offerta turistica, pressione turistica, densità turistica, approdi turistici, aree attrezzate per camper, strutture ricettive certificate).