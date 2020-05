in foto: Foto di repertorio

Buone notizie dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove sono ricoverati (nella sede di Palidoro) tutti i bimbi affetti da coronavirus nel Lazio. Ieri sono stati dimessi due bimbi guariti e anche le condizioni dei due pazienti che erano in terapia intensiva sono netto miglioramento. Oggi, infatti, sono stati trasferiti nel reparto infettivi. In totale, comunica l'ospedale pediatrico romano, restano ricoverati otto bambini e due mamme. Ieri erano stati ricoverati una bambina con il fratellino e la mamma, "tutti e tre positivi e clinicamente stabili". "Si evidenzia l’importante gestione dei piccoli pazienti della Regione Lazio in teleconsulto con 150 pediatri del territorio ed ospedalieri", si leggeva ieri nella consueta nota della Regione Lazio sui nuovi casi giornalieri.

I nuovi casi di coronavirus nel Lazio

I nuovi casi di oggi nel Lazio sono 67, con un trend al 1 per cento. "Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Oggi si registra il valore più basso nell’occupazione delle terapie intensive dal 22 marzo: 91 posti", fa sapere la Regione Lazio.

"Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente ci sono stati 6 nuovi casi positivi nelle ultime 24h. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 10, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.010 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati quasi 158 mila", il commento dell'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.