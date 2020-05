in foto: (La Presse)

Sale il numero dei positivi nel Lazio, oggi si registrano 67 nuovi contagi di coronavirus, 29 in più rispetto ai 38 rilevati ieri al termine della task force per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Dei nuovi contagi di oggi, 30 sono a Roma città.

Gli aggiornamenti sui contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 21 nuovi casi positivi. 18 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva al Santa Maria della Pietà;

Asl Roma 2: 4 nuovi casi positivi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per il tampone drive in attive al Santa Caterina delle Rose, a Piazzale Tosti e a Piazza degli Eucalipti. Si sta concludendo indagine epidemiologica al Santa Lucia;

Asl Roma 3: 5 nuovi casi positivi. 412 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva a Casal Bernocchi;

Asl Roma 4: Non risultano nuovi casi positivi da 5 giorni. 132 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 decessi: una donna 82 anni e un uomo di 77 anni con patologie pregresse. Conclusa audit alla RSA Madonna del Rosario e alla RSA Bellosguardo. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia;

Asl Roma 5: 13 nuovi casi positivi. Continuano i controlli con le USCA-R nelle RSA e case di riposo del territorio. 5 postazioni per tampone drive in attivi sul territorio di Monterotondo, Tivoli, Guidonia, Subiaco e Colleferro;

Asl Roma 6: 18 nuovi casi positivi di cui 6 riferibili al cluster della RSA San Raffaele di Montecompatri e 5 di Villa delle Querce. Deceduto un uomo di 91 anni. 35 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lunedì 11 Maggio operativa RSA pubblica di Albano per 31 posti letto. Continua il monitoraggio delle RSA e case di riposo del territorio attenzionate. 2 postazioni di tamponi drive in sul territorio di Frascati e Pomezia. Si lavora per aprire una postazione nel comune di Anzio;

Asl Viterbo: 1 nuovo caso positivo. Deceduto un uomo di 81 anni con precedenti patologie. 16 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Tarquinia, di Civita Castellana e all’Ospedale Belcolle di Viterbo;

Asl Rieti: 3 nuovi casi positivi. 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. 3 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Rieti, di Poggio Mirteto e di Contigliano;

Asl Latina: 1 nuovo caso positivo. Deceduto un uomo di 77 anni con patologie pregresse. 44 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Le USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio. Si lavora per aprire 2 postazioni di tamponi drive in a Latina e a Gaeta;

Asl Frosinone: 1 nuovo caso positivo. Nessun decesso. 25 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio. 2 postazioni di tamponi drive in all’Ospedale di Frosinone e di Cassino.