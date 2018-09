in foto: Cirasella, la bambina rom ferita da un proiettile alla schiena

La bambina rom di 15 mesi ferita alla schiena da un proiettile ha lasciato il Bambin Gesù. Cirasela, questo il nome della piccola, è stata seguita nel nosocomio per 73 giorni. Sta bene e un giorno, spiegano i medici, potrà camminare. A dare la notizia La Stampa dove si legge che l'ospedale ha messo a disposizione per i genitori un appartamento a Fiumicino. Si tratta di una casa condivisa dove la piccola potrà seguire le sedute di fisioterapia. La bimba è stata ferita da un piombino sparato dal settimo piano di un palazzo che le ha danneggiato un polmone, sfiorato il cuore e le ha provocato una lesione vertebrale. Continuerà ad essere seguita e saranno monitorati i suoi progressi, ma fortunatamente il brutto episodio non le ha provocato danni permanenti.

Bambina rom colpita da un piombino

Cirasela era in strada in braccio alla madre e, insieme ad altre persone, stava passeggiando lungo viale Palmiro Togliatti, dopo essersi divertita al parco giochi. La piccola abita nel campo di via Salone, nella periferia est di Roma. Improvvisamente ha iniziato a piangere e la mamma ha visto la sua maglietta macchiarsi di sangue. Soccorsa, è stata portata all'ospedale Sandro Pertini e poi trasferita all'ospedale pediatrico Bambin Gesù, dov'è stata operata con il timore che potesse rimanere paralizzata. I carabinieri hanno indagato sull'accaduto e sono risaliti al responsabile del gesto: un uomo di 50 anni è stato fermato con l'accusa di lesioni gravissime.