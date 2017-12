L'autopsia sulla bimba di tre anni di Capena morta per sospetta meningite non ha permesso di chiarire con esattezza la causa del suo decesso. Il quadro degli esami effettuati al Policlinico Gemelli di Roma ha confermato la gravissima infezione sistemica, la cui causa più probabile è l'origine batterica, sebbene non è ancora esclusa una co-infezione virale. La piccola, a quanto si apprende, sarebbe comunque stata vaccinata contro la meningite di tipo C, i cui ceppi però sono numerosi.

I campioni biologici sono stati così inviati all'Istituto Superiore di Sanità come da protocollo: entro domani si dovrebbero conoscere con certezza gli esiti e dunque quasi fossero gli agenti patogeni che avrebbero causato la meningite che ha ucciso la bambina, ricoverata lo scorso 23 dicembre all'Ospedale Sant'Andrea di Roma prima di essere trasferita al Policlinico Gemelli, dove tuttavia non c'è stato più nulla da fare: la piccola è arrivata già in condizioni terminali e nonostante gli sforzi dei medici non è stato possibile fare altro se non dichiararla deceduta.