in foto: Una corsia d'ospedale

Una bimba di tre anni e mezzo è morta per sospetta meningite nel giorno di Natale, lunedì 25 dicembre. La piccola, riporta il Messaggero, è stata ricoverata sabato 23 dicembre all'ospedale Sant'Andrea di Roma e poi trasferita al Policlinico Gemelli, dov'è deceduta. La conferma dovrà arrivare dall'autopsia effettuata sul suo corpo, ma i medici credono che la bimba sia morta per una meningite da pneumococco.

Avviata la profilassi antibiotica per famigliari e compagni di scuola a Capena.

La bimba viveva a Capena, comune a nord di Roma, e frequentava la materna privata La Farfalla. La Asl di competenza ha immediatamente disposto la profilassi antibiotici per gli alunni della scuola, per i familiari della piccola e in generale per tutte le persone che hanno avuto uno stretto contatto con lei. Per quanto riguarda i bimbi della palestra di Monterotondo dove la piccola frequentava un corso di danza, la Asl non ha ritenuto necessario avviare il protocollo di profilassi. Questo perché la piccola avrebbe svolto l'ultima lezione il 21 dicembre ed eventuali sintomi, dato che il periodo di incubazione della malattia è fino a quattro giorni, sarebbero dovuti essere ormai visibili. Inoltre, come ribadiscono i medici del Gemelli, ancora non c'è certezza sulla diagnosi di meningite.