Erano quattro pini secolari, sorgevano nel cuore del quartiere Balduina a Roma ed erano un simbolo per l'intero distretto. L'uno a fianco all'altro formavano una sorta di quadrato, ma stavano cominciando ad inclinarsi in modo pericoloso. Per questo motivo il servizio giardini del Comune ha deciso di abbatterli, ma la decisione non ha entusiasmato gli abitanti del rione. La gestione dell'emergenza alberi non ha risparmiato i pini di via Proba Petronia, suscitando la rabbia dei residenti che, appresa la notizia, hanno protestato contro quanto accaduto. Molti di loro li vedevano come parte integrante del quartiere: gli arbusti, infatti, erano comparsi in una scena nel film "Il sorpasso" di Dino Risi e da oltre cinquant'anni erano motivo d'orgoglio della zona. Alcuni cittadini accusano il Comune di Roma di non aver gestito bene la situazione ("bastava solo un po' di manutenzione"), altri invece hanno più fiducia sull'operato del Campidoglio ("L'instabilità e la pericolosità erano evidenti"). Secondo quanto riportato da alcuni residenti, gli alberi erano stati potati nel 2011 ed erano quindi in buona salute.

Altri alberi a rischio abbattimento

Il timore dei residenti è che adesso vengano rimossi altri alberi del rione. Dopo i pini di Proba Petronia gli abitanti temono che potrebbero essere abbattuti anche gli alberi di Largo Maccagno e del Belsito. E per questo è stato organizzato un incontro tra una delegazione di abitanti del quartiere e gli assessori comunali e municipali dell'Ambiente: la richiesta è quella di avere la documentazione che certifichi la pericolosità dei quattro pini secolari, tale da giustificare un loro abbattimento. A finire sotto accusa è il servizio giardini del Comune, recentemente implementato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi a causa dell'allerta vento che si è abbattuta sulla capitale nelle scorse settimane. Secondo alcuni residenti del quartiere, il Comune non ha inoltre provveduto alla messa in sicurezza degli alberi prima dell'abbattimento.