in foto: Foto dal gruppo Facebook "Sei di Pomezia se"

Caos e disagi nella mattinata di oggi – lunedì 16 luglio – su via Laurentina alle porte di Roma. All'altezza della rotatoria all'incrocio con il bivio per Scalella, nel territorio di Pomezia. Qui erano circa le 7.00 quando per cause ancora da chiarire si è ribaltata un'autocisterna carica con 20.000 litri di gasolio. Una parte significativa del carico si è riversata sulla strada e sul terreno al lato della carreggiata.

Sul posto la Polizia Stradale e i vigili del fuoco, che sono a lavoro per mettere in sicurezza il mezzo e contenere la fuoriuscita del liquido infiammabile, e solo successivamente rimuovere il mezzo incidentato. Inevitabili le ripercussioni al traffico, con la chiusura del tratto stradale interessato. Non risultano essere coinvolti altri mezzi né persone ferite.