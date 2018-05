Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 3 maggio, su via Pontina. Erano circa le 10.00 quando, all'altezza del chilometro 55 nel tratto compreso tra Aprilia e Campoverde, un autocarro si è ribaltato mentre viaggiava in direzione della capitale. Per rendere possibile le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni, con inevitabili gravi ripercussioni alla circolazione

Un'eliambulanza è atterrata sulla sede stradale, soccorrendo il conducente del mezzo pesante, che è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stato ricoverato in codice rosso. La sede stradale è stata riaperta verso le 11.00, con residui rallentamenti in via di smaltimento. Sul posto oltre al personale sanitario i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Astral, che stanno eseguendo i rilievi del caso per poi poter procedere con la rimozione del mezzo incidentato.