I funerali di Maria Antonietta Graziani, saranno celebrati alle 15 di oggi pomeriggio, domenica 3 febbraio, presso la Chiesa di San Giovanni Battista a Piglio, Comune in provincia di Frosinone dove la donna viveva. A presiedere la Messa d'addio alla 59enne, morta sulla strada ad Anagni, sarà il cappellano del Corpo della polizia locale, Padre Massimo Cocci. Maria Antonietta è deceduta lo scorso 31 gennaio dopo un violento scontro che non le ha lasciato scampo. La donna stava viaggiando sulla via Anticolana a bordo di una Panda guidata dalla figlia poliziotta, che stava accompagnando la madre al lavoro, quando, a causa della presenza di neve e di ghiaccio su manto stradale, l'auto ha sbandato, ed è finita contro un mezzo spargisale in funzione. Nell'incidente è rimasta ferita anche la figlia della donna, ma non in modo grave.

Il messaggio di Cordoglio del Corpo della polizia locale di Roma Capitale

Il Corpo della della Polizia Locale di Roma Capitale si è stretto intorno al dolore della famiglia di Maria Angela, che ha perso la madre ed è rimasta ferita nell'incidente stradale. "Una tragedia che ha sconvolto una comunità e un territorio intero, la polizia locale di Roma Capitale si stringe con affetto attorno ai familiari i quali si trovano ad affrontare un grande dolore si legge in un post pubblicato su Facebook – Il comandante Antonio Di Maggio, a nome di tutto il Corpo, esprime il proprio cordoglio e vicinanza alla famiglia, colpita da questo tragico evento".