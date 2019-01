in foto: Maria Antonietta Graziani

Incidente mortale sulla via Anticolana, tra Anagni e Fiuggi in Ciociaria. Questa mattina, intorno alle 5 e 30, una Fiat Panda si è scontrata contro un mezzo dell'Astral che stava gettando sale sulla strada vista l'abbondante nevicata che si è verificata nella notte e viste le temperature molto basse. Ha perso la vita Maria Antonietta Graziani, una 59enne di Piglio che viaggiava sulla Panda guidata dalla figlia, rimasta ferita in modo grave. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con l'ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco di Fiuggi. La ragazza è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e portata in codice rosso all'ospedale Spaziani di Frosinone. La sua prognosi rimane riservata. La donna, una 36enne, ha perso il controllo della sua automobile probabilmente a causa del ghiaccio ed è andata a sbattere violentemente contro il mezzo spargisale dell'Astral. La vittima, stando a quanto ricostruito, si stava recando, accompagnata dalla figlia come tutte le mattine, a prendere il treno alla stazione di Anagni per andare al lavoro a Roma.

L'incidente sta provocando ripercussioni anche nei comuni vicini, interessati anch'essi da un'abbondante nevicata. Per esempio il sindaco di Filettino ha informato questa mattina che "da comunicazioni intercorse con il rappresentante del settore viabilità della Provincia di Frosinone, presente a Filettino, si è appreso che al momento i loro mezzi non possono intervenire a causa dell’incidente mortale avvenuto stamani sulla via Anticolana".