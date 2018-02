in foto: Foto dal gruppo Facebook "Sei di Casalotti se"

Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi – martedì 27 febbraio – su via di Boccea nella zona di Casalotti alla periferia Nord di Roma, all'altezza del civico 561. Qui una vettura si è ribaltata sulla sede stradale, provocando rallentamenti alla circolazione fra via di Torrevecchia e via Ulrico Hoepli. Sul posto la Polizia Locale che ha provveduto ai rilievi del caso e alla rimozione del mezzo incidentato con l'ausilio di un'autogru. "Colpa delle buche. In quel punto della strada si è creato un vero e proprio cratere, è pericoloso circolare specialmente in questi giorni con la strada ghiacciata o quando piove", spiegano gli abitanti della zona.

Incidente su via Cristoforo Colombo: un ferito grave.

Disagi alla circolazione questa mattina in diverse zone della capitale, in particolare sulle consolari in entrata e uscita dalla città, a causa del ghiaccio. Un grave incidente si è verificato su via Cristoforo Colombo queste mattina, dove due auto si sono scontrate all'altezza del quartiere Montagnola: entrambi i conducenti delle vetture sono rimasti feriti, uno in modo grave, e trasferiti all'ospedale San Filippo Neri.