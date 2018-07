in foto: Foto Strada dei Parchi

Una vettura è andata in fiamme sull'autostrada A24 Roma – L'Aquila nel primo pomeriggio di oggi – martedì 10 luglio – a poche centinaia di metri dalla Barriera di Roma Est e l'allacciamento dell'autostrada A1 Milano-Napoli. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati: il conducente della vettura, quando ha visto il fumo uscire dal cofano dell'auto, è riuscito ad accostare in corsia di emergenza in direzione di Teramo, e a scendere illeso prima che l'utilitaria fosse avvolta dalle fiamme.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio, e la Polizia Stradale intervenuta assieme al personale della Strada dei Parchi, che hanno disposto la chiusura del tratto dell'autostrada A24 interessato, per il tempo necessario alle operazioni dei pompieri. Ancora non sono note le ragioni dell'incendio, il mezzo coinvolto è stato rimosso mentre nessuna altra vettura è rimasta coinvolta. Inevitabili i disagi alla circolazione