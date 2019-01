Auto distrutta dalle fiamme in via del Tritone: paura in centro a Roma

Attimi di paura in via del Tritone, in pieno centro a Roma, dove un’automobile è stata completamente distrutta da un incendio, come ha reso noto su Twitter il noto giornalista sportivo Massimo Caputi. Non sono ancora chiare le cause del rogo, così come non è noto se l’incendio abbia provocato feriti o intossicati.