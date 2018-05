Ancora una volta una aggressione contro un autista Atac, con un mezzo della società dei trasporti romana preso d’assalto con un sasso che ha distrutto il vetro del bus. A raccontarlo è Micaela Quintavalle, sindacalista di CambiaMenti, in questi giorni al centro della polemica dopo essere stata sospesa a tempo indeterminato dall’azienda. “Erano 3 – racconta su Facebook la Quintavalle -. Uno ha tirato un sasso rompendo il vetro del bus. Poi ha preso per il colle l’autista. Gli ha detto ‘ho perso oltre mille euro, ora mi sfogo con te’”. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a bordo del bus notturno N18, in via Quaglia, nel quartiere di Tor Bella Monaca.

Un gruppo di ragazzi è responsabile del gesto, secondo quanto racconta la sindacalista. “Sono usciti da Videolottery, non erano evidentemente in perfette condizioni. Magari erano ubriachi. Magari erano strafatti. Forse avevano perduto dei soldi. O semplicemente dovevano rompere i coglioni a chi non vede l'ora di finire il turno e passare la propria domenica coi figli…”. Quintavalle racconta ancora che hanno rotto il vetro del bus con delle bottiglie.

“Poi – racconta la sindacalista sospesa dall'Atac – dal finestrino hanno preso per il collo l'autista, spaventandolo non poco. Mi dicono che il collega sia riuscito comunque ad arrivare a Grotte Celoni. Troppo pericoloso rimanere a Via Quaglia. E che da lì l'ispettore abbia chiamato l'ambulanza. La sicurezza dove sta? Io continuo ad avere paura”, conclude nel suo post, con molta preoccupazione, la Quintavalle.