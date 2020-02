in foto: Aurora Grazini

Tanti gli ultimi saluti ed i commiati per Aurora Grazini, la giovane ritrovata morto nella propria cameretta apparentemente per cause naturali. La diciassettenne nei giorni scorsi si era sentita poco bene e si era recata in ospedale dove, al termine delle visite, era stata dimessa dal nosocomio ed era tornata a casa. Poi, l'incredibile epilogo di sabato mattina, quando la giovane è stata trovata morta nel suo letto dai genitori. Una vicenda sulla quale si proverà a fare chiarezza nei prossimi giorni, una volta che saranno compiuti tutti gli esami del caso da parte degli inquirenti.

Anche l'istituto scolastico "Carlo Alberto Dalla Chiesa", che la giovane frequentava, ha voluto ricordarla: "Il tuo sorriso, la tua allegria, la tua bellezza, la tua simpatia, il tuo ricordo illumineranno sempre la nostra strada. Ciao Aurora, ovunque tu ora sia devi sapere che continueremo ad amarti", si legge nel post dell'istituto scolastico di Montefiascone. Nelle scorse ore, anche il comune della provincia di Viterbo aveva spiegato che, sebbene il carnevale sarebbe rimasto confermato, ma anche che questo sarebbe avvenuto "dedicando l’evento alla ragazza tragicamente scomparsa". In queste ore i messaggi di addio alla giovane viterbese, soprattutto in Rete, si stanno moltiplicando esponenzialmente: in tanti ora si chiedono come sia morta la giovane e chiedono verità e giustizia soprattutto per i familiari, oltre che per la sua memoria. Molto si capirà anche dall'autopsia sul corpo.