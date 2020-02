in foto: Aurora Grazini

Tragedia a Montefiascone, in provincia di Viterbo, dove stamattina Aurora Grazini, diciassette anni, è stata trovata morta nel letto della sua cameretta, dopo essere stata dimessa dall'ospedale. Secondo le informazioni apprese la giovane, non ancora maggiorenne, nei giorni scorsi si era sentita poco bene e si era recata al pronto soccorso, dove i medici dopo alcuni controlli, l'hanno dimessa. Sulla sua morte indagano i carabinieri, mentre la salma della diciassettenne è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ne disporrà l'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a chiarire le cause che hanno provocato il decesso, al momento ignote.

Montefiascone le dedica il Carnevale

Montefiascone, cittadina del Viterbese, è in lutto per la scomparsa improvvisa di Aurora, ma in accordo con i suoi genitori, ha deciso di dedicargli gli eventi in programma per i festeggiamenti di Carnevale, ai quali l'amministrazione comunale ha però sottolineato che non parteciperà.

I messaggi di cordoglio degli amici di Aurora

Appresa la drammatica notizia, gli amici di Aurora si sono stretti intorno alla famiglia della giovane, volata in cielo troppo presto. Tantissimi i messaggi d'addio comparsi sui profili social della ragazza. Chi la conosceva la ricorda come un'anima solare, sempre allegra e sorridente, con tanti sogni nel cassetto. Graziano scrive: "Eri bella come un fiore si volata via come un angelo".