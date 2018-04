Un uomo è stato travolto da un treno merci nella stazione di Ladispoli, vicino Roma, questa mattina. L’uomo è morto: i fatti sono avvenuti intorno alle 5 di questa mattina. Secondo quanto emerso in seguito a una prima ricostruzione, pare che l’uomo stesse cercando di attraversando i binari senza utilizzare l’apposito sottopassaggio pedonale. La vittima non è ancora stata identificata, mentre sul posto è intervenuta la polfer.

Come spiega Il Messaggero, l’uomo è la terza vittima nel giro di due settimane e la quinta negli ultimi due anni. Solo due settimane fa, infatti, uno studente indiano di 20 era stato travolto dopo essere stato colpito in pieno da un Frecciabianca, sempre a Ladispoli. Il ragazzo si trovava con due connazionali in stazione: l’impatto sul ragazzo era stato così forte da aver distrutto il suo corpo e alcune parti sono finite contro un viaggiatore che si trovava sulla banchina che è rimasto ferito. Altra tragedia simile era avvenuta solo martedì scorso: la vittima in quel caso era un albanese.

La notizia della tragedia era stata già divulgata durante la mattinata. Nello specifico era stato reso noto che una persona era stata investita alla stazione ferroviaria di Cerveteri-Ladispoli. Per questo motivo la circolazione dei treni sulla rete FL5 è stata bloccata e poi riattivata solamente intorno alle 7 del mattino. Si sono quindi registrati ritardi fino alle due ore e mezzo: cancellati, inoltre, due tratte. Per altre due si è deciso di procedere limitandone il percorso. Il traffico ferroviario è ripreso dopo tutti gli accertamenti del caso da parte dell’autorità giudiziaria competente e solo intorno alle 10 del mattina la situazione è iniziata a tornare verso la normalità sulla linea Roma-Civitavecchia.